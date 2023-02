The Killers sluiten Pukkelpop af, ook Florence + The Machine op de affiche

Ook Florence + The Machine - deze week al eerder aangekondigd op Lowlands- komt naar Pukkelpop dit jaar. Ze pakt de trein naar Kiewit op zondag 20 augustus. De Britse is niet headliner, die rol is weggelegd voor The Killers. Die waren al eens eerder top of the bill in 2008 op Pukkelpop. Florence + The Machine speelt net voor The Killers op het hoofdpodium.

The Killers. — © Danny Clinch

Daarmee zit de eerste lading namen voor het festival er voorlopig op: Billie Eilish op vrijdag, Angèle en Anne Marie op zaterdag, Florence + The Machine en The Killers op zondag.

“Deze artiesten krijgen in de loop van de komende weken en maanden het gezelschap van een kleine tweehonderd andere acts. Onder andere de startdatum van de ticketverkoop wordt volgende week onthuld. Tot woensdag!”, klinkt het bij Pukkelpop.