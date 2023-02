BASKETBAL. Limburg United vanavond zeker van Elite Gold?

De kustploeg (10 op 14) kampt met Antwerp Giants (10 op 14), Charleroi (10 op 15) en Kangoeroes Mechelen (10 op 15) dan weer voor de pole-position na het Belgische gedeelte (18 speeldagen) van de BNXT League en kan een nederlaag in Hasselt dus best vermijden. Brussels is vanavond gastheer voor Luik in een duel dat in het teken staat van de rode lantaarn.Leuven Bears heeft 3 op 3 nodig voor Elite Gold Zaterdag (Dôme, 20u30) is er de topper tussen Charleroi en Antwerp Giants. Blijven de Spirous van coach Sam Rotsaert co-leider of realiseren de Sinjoren een achtste zege op een rij en nemen ze de leiding over. Leuven Bears (Sportoase, 20u30) maakt enkel nog kans op Elite Gold als Limburg United vanavond wint en zijzelf zaterdag de maat nemen van Kangoeroes Mechelen. De Leuvenaars staan tevens positief ten op zichte van de Limburgers, maar moeten ook de laatste twee opdrachten winnen (in Charleroi en Luik) en hopen dat Limburg United evenveel keer onderuit in Luik en op de slotspeeldag in Limburg United. Zaterdag (Mons Arena, 20u30) is er ook nog het duel Bergen-Okapi Aalst. Beide ploegen zijn uitgeschakeld richting Elite Gold maar kunnen een zege goed gebruiken richting een goede uitgangspositie in Elite Silver. Na achttien Belgische speeldagen is de top-5 geplaatst voor Elite Gold die vanaf 3 maart kampen tegen de top-5 van Nederland. De laatste vijf van beide landen vormen Elite Silver en strijden voor het zesde en laatste ticket richting de Belgische en Nederlandse play-offs. Programma 16de speeldag BetFirst BNXT League: vrijdag 20.30 Limburg United-Oostende; Brussels-Luik; zaterdag 20.30 Bergen-Okapi Aalst; Leuven Bears-Kangoeroes Mechelen; Charleroi-Antwerp Giants