Vrouw doodverklaard in rusthuis en in lijkzak naar mortuarium gebracht, waar men ontdekt dat ze nog ademt

De 66-jarige vrouw, wiens naam niet is vrijgegeven, leed aan dementie. Ze werd sinds 28 december palliatief verzorgd in het gespecialiseerde woonzorgcentrum Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Centre in de stad Des Moines, in de staat Iowa.

Op 3 januari zou een verpleegster daar hebben vastgesteld dat de vrouw geen ademhaling en hartslag meer vertoonde, waarna ze dood werd verklaard. De vrouw werd daarop in een lijkzak overgebracht naar een begrafenisondernemer, waar werknemers opmerkten dat de vrouw wel degelijk nog ademde.

De begrafenisondernemer waarschuwde daarop de hulpdiensten, waarna de vrouw overgebracht naar een ziekenhuis. Finaal werd ze terug overgebracht naar het woonzorgcentrum, waar ze op 5 januari overleed.

Volgens de inspectiedienst had het woonzorgcentrum “gefaald om gepaste zorg te verlenen”, en werd een boete van 10.000 dollar opgelegd.