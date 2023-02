‘The crown’-actrice vraagt om serie “meteen” stop te zetten: “Nu is het anders”

De Britse actrice Helena Bonham Carter heeft de makers van ‘The crown’ gevraagd om de Netflix-serie “nu” stop te zetten. Opvallend, want Bonham Carter speelde twee seizoenen lang zelf mee in de reeks over het Britse koningshuis.

Bonham Carter (56) speelde in het derde en vierde seizoen van ‘The crown’ de rol van prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth. Het vijfde seizoen van de reeks – dat in november 2022 uitkwam – lokte echter heel wat verontwaardiging uit, met de fantasierijke manier waarop de makers het verhaal van het huwelijk en de scheiding van toenmalig kroonprins Charles en prinses Diana vertelden.

“Ik moet voorzichtig zijn, maar ik vind eigenlijk dat ze er mee moeten stoppen”, aldus Bonham Carter bij The Mirror. “Ik hield van mijn afleveringen, maar nu is het anders. Toen was het een historisch drama, nu gaat het over het heden. Maar dat moeten zij weten.”

Bonham Carter had al eens kritiek geuit op de serie in 2021, toen ze de makers vroeg om een waarschuwing toe te voegen dat de serie “fictie, en niet feit” was.

Het zesde seizoen van ‘The crown’ behandelt de periode eind jaren ‘90 en begin jaren 2000, met dus onder andere de dood van prinses Diana.