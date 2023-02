Geen samenscholingsverbod aan sportzone in Opglabbeek, politie gaat extra patrouilleren

Het skatepark in de sportzone is vergroot en een plek waar jongeren graag samen komen — © roger dreesen

Politie Carma gaat de overlast veroorzaakt door jongeren, op en rond de sportzone in Opglabbeek, aanpakken door extra te patrouilleren. De gemeente schakelt haar jeugdwerkers in om de jongeren beter te begeleiden. Een tijdelijk samenscholingsverbod, op voorstel van raadslid Jan Schonkeren, komt er voorlopig niet.

Tijdens een druk bijgewoonde buurtvergadering kregen de buurtbewoners van de Opglabbeekse sportzone de kans om hun grieven te uitten. “We willen onze rust terug en vragen de politie en gemeente om korter op de bal te spelen.” Zeg maar ‘een lik op stuk’-beleid. “De jongeren oppakken, een toegangsverbod of hangverbod invoeren, het moet kunnen”, klonk het tijdens een geanimeerde vergadering.

Burgemeester Marco Goossens heeft weet van beschadigingen, amokmakerij en ook intimidatie. En er is begrip voor het ongenoegen. “Vandaag zijn een tiental jongeren, 14-15-16 jarigen, geïdentificeerd. Samen met hun ouders worden ze door de politie voor een gesprek uitgenodigd”, klinkt het bij politie Carma. De politie wijst er op dat ze binnen de wetgeving hoort te werken. “Daarom vragen we om alle incidenten bij de politie te melden en klacht neer te leggen. Op die manier kunnen we overlast gericht aanpakken.”

Bestendig toezicht

De wijkpolitie stelt daarnaast een emailadres ter beschikking waar men terecht kan met vragen of opmerkingen en ook de ‘Cel Overlast Carma’, 9 medewerkers, werd ingeschakeld. Jan Schonkeren, voormalig rijkswachter en gemeenteraadslid en aandachtig toehoorder, is voor de invoering van een samenscholingsverbod bij hoogdringendheid. “Bij hoogdringendheid en in een afgebakende zone rond en op de sportzone. Perfect toepasbaar en sanctioneer baar. De politie kan krachtdadiger optreden en een GAS-boete opleggen. Dit burgemeestersbesluit kan later door de gemeenteraad bekrachtigd worden.”

Burgemeester Goossens pleit voor de invoering van verschillende maatregelen. “Vooral preventief en proactief werken met de jongeren vinden we noodzakelijk, in overleg met de buurt, met de politie en onze jeugdwerkers. Het instellen van een samenscholingsverbod houden we achter de hand. Dit kan het overlastfenomeen naar andere locatie ’s in Opglabbeek verplaatsen. Dat kan de bedoeling niet zijn”, besluit Marco Goossens

(RDr)