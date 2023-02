Heb je 85.000 euro op overschot? Dan kun je recordmatch van LeBron James van dichtbij meemaken

© Getty Images via AFP

Wie 85.000 euro op overschot heeft, kan volgende week dinsdag van dichtbij getuige zijn van NBA-geschiedenis in de Crypto.com Arena in Los Angeles. Het meest gegeerde ticket van de planeet is momenteel een kaartje voor de wedstrijd van de Lakers van LeBron James tegen de Oklahoma City Thunder. Tot 85.000 euro wordt er momenteel betaald, weliswaar voor de duurste prijscategorie, een zitje courtside dus. En dat allemaal omdat LeBron James het all-time NBA-record van Kareem Abdul-Jabbar kan breken.

Momenteel is James slechts 63 punten van het all time record verwijderd. Op basis van zijn gemiddelde van 33 punten in zijn laatste 14 wedstrijden, zou hij het komende dinsdag kunnen breken.

Kareem Abdul-Jabbar scoorde in zijn carrière 38.387 punten, LeBron James zit aan 38.325.

Het wordt kantje boord, want James bleef afgelopen nacht tegen de Indiana Pacers steken op 26 punten, waardoor hij in de komende twee wedstrijden 63 punten moet zien te halen. Zaterdag spelen de Lakers tegen de New Orleans Pelicans.

Wie 85.000 euro op tafel legt, doet een investering met enig risico, maar kan zich sowieso vergapen aan de aanwezige Hollywood-sterren. Snoop Dogg, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington en Jack Nicholson gaan de Lakers geregeld live bekijken.