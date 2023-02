“Rusland wil Oekraïners uit bezet gebied verplichten om voor zich te vechten”

“Rusland bereidt zich voor op een geheime mobilisatie in de bezette gebieden in Donetsk’” klinkt het. “Alle publieke en gemeentelijke organisaties in Horlivka (een stad in het oosten van de oblast Donetsk, red.) kregen de opdracht om lijsten in te dienen van de nodige personen bij het lokale Russische militaire commissariaat. Al deze mensen zullen worden onderzocht door speciale commissies, met daarna dienstplicht in de vijandelijke gelederen.”

Er doken al eerder geruchten op van Russische militairen die in bezette Oekraïense gebieden van deur tot deur zouden gaan, op zoek naar Oekraïense mannen die ze konden dwingen om tegen hun eigen leger te vechten. Ze zouden voornamelijk als kanonnenvlees worden ingezet.