Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door coronavirus stijgt weer

Het aantal besmettingen steeg in de periode van 24 tot 30 januari met 40 procent, tot gemiddeld 477 per dag. In die periode werden dagelijks gemiddeld ongeveer 4.700 tests uitgevoerd (+5 procent), de positiviteitsratio bedroeg daarbij 11,4 procent. Het reproductiegetal ligt nu op 1,15. Wanneer dat getal groter is dan 1 betekent dit dat de pandemie in kracht toeneemt.

In de afgelopen week steeg het aantal ziekenhuisopnames met 30 procent, tot gemiddeld 56,6 per dag. Er liggen nu 833 mensen met een Covid-19-besmetting in de ziekenhuizen (+28 procent), van wie 51 patiënten op de intensieve zorg liggen (+13 procent).

Het aantal overlijdens daalt wel nog. Tussen 24 en 30 januari stierven gemiddeld 3,9 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting (-7 procent). Sinds het begin van de pandemie stierven al 33.582 mensen.