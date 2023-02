Italiaanse kustwacht treft acht lichamen aan op boot met migranten in Maltese wateren

De Italiaanse kustwacht heeft 46 migranten gered van een boot die onderschept werd in Maltese wateren. Dat meldt persagentschap Ansa vrijdagochtend. In de boot werden ook 8 lichamen aangetroffen, waaronder dat van een zwangere vrouw.

De boot werd gespot door de Italiaanse Guardia di Finanza in de Maltese zoek- en reddingszone, toen hij het Italiaanse eiland Lampedusa naderde. Aan boord zaten tientallen Noord-Afrikanen. Onder de naar schatting 46 geredde migranten bevonden zich 2 zwangere vrouwen.

De burgemeester van Lampedusa Filippo Mannino riep de Italiaanse premier Giorgia Meloni op om het eiland niet in de steek te laten bij het omgaan met deze “enorme tragedie”. “Help ons alstublieft, we kunnen zo niet voortdoen”, zei hij volgens Ansa terwijl hij onderweg was naar de haven van het eiland.

Talrijke mensen riskeren elk jaar de gevaarlijke overtocht van Noord-Afrika via de Middellandse Zee richting de Europese Unie. Vaak trekken ze naar Italië of Malta, in de hoop op een beter leven in Europa. De boten waarin ze varen zijn vaak onveilig en overvol.