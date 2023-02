Adil El Arbi en Bilal Fallah trekken ‘Rebel’ terug uit selectie van Iraans filmfestival

Regisseurs Adil EL Arbi en Bilal Fallah trekken hun film ‘Rebel’ terug uit de selectie van het Iraanse filmfestival Fajr, dat gelinkt is aan het Iraanse regime. Dat melden ze op sociale media. “De aanwezigheid van onze film op het filmfestival zou neerkomen op het negeren van de strijd van het onderdrukte volk in Iran voor hun rechten”, klinkt het.

Rebel, een film over de radicalisering van een 13-jarige jongen tot Syriëstrijder, werd opgenomen in de officiële selectie van het filmfestival zonder dat de regisseurs daarvan op de hoogte waren, klinkt het in een mededeling van Adil El Arbi, Bilal Fallah en productiehuis Caviar die via Instagram werd verspreid. “We trekken onze film officieel terug, aangezien dit festival gehouden wordt op een moment dat de druk van de overheid op het volk en de artiestengemeenschap een climax heeft bereikt.”

El Arbi en Fallah drukken ook hun steun uit voor de Iraanse regisseur Jafar Panahi, die op 20 juli werd opgepakt in Teheran en nog altijd in de gevangenis zit.

Donderdag eisten Jean-Pierre en Luc Dardenne ook al dat hun laatste langspeelfilm Tori et Lokita van de affiche van het Fajr-filmfestival wordt gehaald. Ze noemden het festival het “uitstalraam van een dictatoriaal en moordzuchtig religieus regime dat wij veroordelen”. Het programmeren van Tori et Lokita is in tegenspraak met de talrijke petities die de Dardennes hebben ondertekend om de harde onderdrukking van de manifestaties tegen het Iraanse regime aan de kaak te stellen, klonk het.

Iran is al geruime tijd in de ban van protesten tegen het regime. Die barstten los na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september 2022. Zij stierf na haar arrestatie door de zedenpolitie, die haar had ingerekend omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen zou hebben overtreden.