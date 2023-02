Bijna duizend kinderen van migranten nog steeds gescheiden van ouders in de VS

Biden, die een “nationale schande” wilde corrigeren, had bij het begin van zijn ambtstermijn een commissie opgezet die de families moet identificeren en lokaliseren van migranten die vanwege het immigratiebeleid van Trump werden gescheiden van hun families.

“De werkgroep heeft vandaag al 3.924 kinderen geïdentificeerd” die tussen 2017 van hun families werden gescheiden. 998 van hen hebben hun families nog niet gevonden, aldus het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat zo een balans opmaakt van twee jaar. Onder hen zijn er 148 “in het proces” om herenigd te worden, en “183 families zijn op de hoogte gebracht dat ze herenigd kunnen worden”, klinkt het nog in het persbericht.

Nultolerantie

Donald Trump had van de strijd tegen illegale migratie een van de speerpunten van zijn presidentschap gemaakt. In 2017 besliste de administratie om families te splitsen die illegaal het land binnenkwamen.

Het nultolerantiebeleid werd in april 2018 officieel gelanceerd. Er werd een strafrechtelijke procedure gestart tegen iedereen die vanuit Mexico het land illegaal binnenkwam. Een gevolg was dat ouders meteen zonder hun kinderen in detentie werden geplaatst.

De scheiding van families leidde zelfs binnen de Republikeinse partij tot kritiek. In juni 2018 beval Trump dan ook om een einde te maken aan het beleid, nadat een rechter de hereniging oplegde van de families. Meer dan 2.000 kinderen werden toen teruggebracht naar hun ouders.

Maar tegelijkertijd bleef de regering-Trump kinderen van hun ouders scheiden volgens de regel dat ouders zonder papieren gearresteerd en het land uitgezet kunnen worden als ze een zwaar misdrijf plegen. Volgens mensenrechtenorganisaties werd die regel ook toegepast bij kleine misdrijven.