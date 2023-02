Romp in Antwerpse kelder is mogelijk van 52-jarige vrouw uit Barcelona: dit weten we al

Is de teruggevonden romp in Deurne die van een 52-jarige Aziatische vrouw uit Barcelona? De familie van de dame staat volgens de Spaanse krant Barna Diario momenteel DNA af om te zien of er daadwerkelijk een ‘match’ is. De romp werd vorige week vrijdag aangetroffen in een koffer in de kelder van een appartementsgebouw. Het Antwerpse parket geeft voorlopig geen commentaar.

De zus van de vrouw sloeg deze week alarm toen die haar na verwoede pogingen maar niet aan de telefoon kon krijgen. De dame woont volgens diezelfde Spaanse krant al twintig jaar in Barcelona en reisde enkele dagen geleden naar ons land af om een vriend te bezoeken. Die vriend verbleef op dat moment in een appartement aan de Bisschoppenhoflaan, waar in de kelder vorige week vrijdagavond de lugubere vondst werd gedaan. Het waren bewoners van een appartement die de ontdekking deden. De speurders kamden het hele appartementsblok uit, tot zelfs de koelkasten toe. Het bewuste appartement van de vriend waar de vrouw zou gelogeerd hebben, werd ondertussen verzegeld. Toen de zus van de dame in paniek naar België vloog om haar zus te zoeken en voor de verzegelde deur stond, contacteerde ze in paniek de politie.

DNA-onderzoek

Of de teruggevonden romp daadwerkelijk van de vermiste Aziatische vrouw is zal nog moeten blijken uit DNA-onderzoek. Momenteel zou de familie DNA afstaan om te kijken of er een ‘match’ is. Daarnaast heeft de politie ook aanwijzingen dat het mogelijk om de bewuste vrouw zou gaan. De speurders troffen bij eerdere zoekacties papieren aan die leidden naar een vrouw met Aziatische roots, een eerste belangrijke indicatie. Bovendien kon de vrouw ook gelinkt worden aan het prostitutiemilieu. De kelders van het appartementsgebouw staan bekend als geliefd oord voor straathoertjes en junkies. Een tweede indicatie dus.

Hoe de vrouw om het leven is gekomen en wie haar zo heeft toegetakeld, blijft voorlopig nog onduidelijk. Er zijn momenteel nog geen verdachten opgepakt, ook de vriend niet. Het Antwerps parket wil het nieuws niet bevestigen en geeft voorlopig geen verdere commentaar. “Het onderzoek loopt”, aldus woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps parket.