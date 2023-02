Kind overleden na aanrijding door goederentrein in Duitsland

Een goederentrein heeft twee kinderen aangereden in Recklinghausen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een kind overleefde het ongeval niet.

Het tweede kind raakte zwaargewond, aldus de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat. Meer details over de omstandigheden van het ongeval en de leeftijd van de kinderen zijn nog niet bekend.

De situatie is voorlopig nog onduidelijk en de politie gaf nog geen verdere informatie.

Een politiewoordvoerder zei eerder op de avond dat een goederentrein mogelijk verschillende mensen had aangereden. Het ongeval vond plaats in de buurt van een voormalig goederenstation in het industriële noordelijke Ruhrgebied.