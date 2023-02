De zorgen werden even vergeten: Juventus staat in halve bekerfinale tegenover Inter

Juventus heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Italiaanse beker. De veertienvoudige winnaar van de Coppa Italia won in het eigen Allianz Stadium met 1-0 van Lazio.

Juventus kon wel weer eens een succesje gebruiken. De formatie van Massimiliano Allegri pakte maar één punt in de laatste drie competitieduels en staat na de 15 punten aftrek vanwege gesjoemel met transferwaardes op de dertiende plaats in de Serie A.

De thuisploeg maakte vlak voor rust het verschil. Na een voorzet van Filip Kostic scoorde Gleison Bremer met een achterwaartse kopbal.. In de tweede helft bleef Juventus tegen de nummer drie van de Serie A relatief gemakkelijk overeind.

Juventus treft in de halve finale over twee wedstrijden het Inter Milaan van Romelu Lukaku, dat dinsdag Atalanta met 1-0 uitschakelde. Het is een heruitgave van de finale van vorig jaar, die Inter na verlengingen met 4-2 won. De andere halve eindstrijd gaat tussen Fiorentina en Cremonese.