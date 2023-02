Daan van der Elst is na Belgische titel allround klaar voor vuurdoop op de massastart: “Ik vind het best spannend”

“Ik train al een heel jaar goed en had hier naartoe gewerkt”, aldus de geboren en getogen Antwerpenaar, die pas sinds dit seizoen onder Belgische (voordien Nederlandse) vlag schaatst. “Het was echter niet helemaal verwacht. Niks is onmogelijk en sommige jongens deden niet mee, dus dat bood mogelijkheden. Dit is de eerste individuele prijs die ik pak, dus dat is mooi.”

In Nederland is men gek van allrounden. Dat is verschillende afstanden schaatsen (hier de 500 meter, 1500 meter en 5 km) en kijken wie de beste is. Maar daar komst steeds meer kritiek op.

“Ik vind allrounden wel nog altijd het leukste”, aldus Van der Elst. “Je moet vanalles een beetje kunnen, dus dit is het mooiste in schaatsen. Het is inderdaad wat op de achtergrond beland, maar dat is omdat mensen onderschatten hoe spannend zo’n toernooi zo zijn. Kijk maar naar het voorbije EK allround in Hamar, hoe dicht ze bij elkaar zaten op de 10 km.”

Van der Elst zit momenteel in het Duitse Inzell voor de Wereldbeker bij de beloften. Daarna trekt hij naar Polen voor zijn eerste massastart bij de grote jongens.

“Dat is best wel spannend, maar ik heb er veel zin in. Het is toch mijn eerste keer tussen zo’n mannen (waaronder Swings, red.). Twee weken geleden heb ik getraind met de Japanse Takagi, en de Zwitsers en Denen. Toen heb ik veel geleerd en heb ik specifiek op de massastart getraind. Ik vind het een heel mooi onderdeel en het zou me wel eens kunnen liggen.”

Van der Elst zal dan net als de andere Belgen verschijnen in een nieuwe outfit. Wit en zwart in plaats van lichtblauw. “Ik vind ze wel mooi en strak”, klinkt het.”