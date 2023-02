“Er was geen ontsnappen aan ‘Take My Love’”, zegt David Cantré, leadzanger van de boyband. — © Jan Van der Perre

Goed nieuws voor de fans van Good Shape: de band belooft een reünie én komt met nieuwe muziek. Nummers die doen denken aan die ene ultrahit ‘Take My Love’. Aftrap van hun nieuwe start: de ‘I love the 90’s’-party in Hasselt, nadien mag de rest van het land volgen. “De danspasjes, daar gaan we wel iets aan doen”, zegt frontman David Cantré (52).