Strijdbijl is nog niet begraven: Hubo Handbal wint en blijft in strijd voor Final Four

Hubo Handbal gaf donderdagavond aan dat het de strijd voor een ticket in de Final Four niet opgeeft, maar de 34-27-zege van de fusieploeg was vooral goed nieuws voor Sporting Pelt dat standhoudt op de vijfde plaats.

De thuisploeg nam een schitterende start. Glesner, Bolaers en Marchal profiteerden optimaal van het gebrek aan agressiviteit in de verdediging van de Nederlanders. Van 4-2-ging het heel snel naar 6-2 (8’). De time-out van coach Fiege van Hurry Up was nodig. Zijn spelers begrepen de boodschap, gingen wat hoger verdediger en zochten in aanval de duels. Geen tien minuten later was bij een 9-9-score alles te herdoen. Di Giacomo, Carvalhais en Qerimi op strafworp bezorgden de thuisploeg nog een 13-10-voorsprong (25’) maar halverwege was er bij 14-13 niets beslist.

Ook na de rust meteen een zeer dominante thuisploeg. Tien dolle minuten volstonden om een voorsprong van vijf doelpunten op het scorebord te krijgen, 21-16. Miedema bleef een gesel voor de Limburgse defensie maar de Nederlander stond op een eilandje, kreeg geen hulp van de ploegmaats en dit keer zat er geen remonte van Hurry Up meer in. Bij 22-19 en 24-21 moest Hubo Handbal nog even op zijn hoede blijven maar Heeren, Qerimi en Bolaers scoorden belangrijke doelpunten.

HUBO HANDBAL: Devisch 1, Bolaers 3, Heeren 2, Carvalhais 4, Glesner 5, De Giacomo 5, Gevers 1, Degbey 1, Qerimi 7, Marchal 4, Rodado 1.