Ruzie tussen tienermeisjes escaleert en 15-jarige steekt rivaal in gezicht: “Dit had slechter kunnen aflopen”

Mechelen

Een ruzie tussen tienermeisjes op de speelplaats van Colomaplus, een secundaire school in Mechelen, is donderdagmiddag uit de hand gelopen. In het tumult haalde een 15-jarige leerlinge met een breekmes meerdere keren uit naar een medeleerlinge (15) en stak haar in het gezicht. Andere leerlingen die getuige waren, zijn erin geslaagd om het mes af te pakken. Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.