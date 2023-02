“Zwaar bewolkt en winderig, met hier en daar kans op motregen”

Ondanks de afwezigheid van de zon kunnen we temperaturen rond 10°C verwachten. De wind waait aan gemiddeld 3 tot 4 Beaufort uit het westen.

In de nacht naar zaterdag blijft de temperatuur ver boven het vriespunt. Op vele plaatsen in Limburg wordt het niet eens koeler dan +8°C. Uiteraard zit de bewolking hier voor een belangrijk deel tussen. De westenwind zal in de loop van de nacht afzwakken tot gemiddeld 2 Beaufort.

