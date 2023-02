Abdoul Tapsoba (Standard) gaat op zoek naar speelminuten in Moldavië

De spits uit Burkina Faso wordt voor een jaar verhuurd aan Sherrif Tiraspol. De leider in de Moldavische competitie onderhandelde ook een aankoopoptie. Het is dus niet zeker of Tapsoba terugkeert naar Luik, al kon hij daar sinds zijn aankomst in 2019 nooit echt overtuigen. Dit seizoen mocht hij drie keer invallen en scoorde hij één doelpunt.