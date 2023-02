Dat belooft: Mondo Duplantis flirt meteen met wereldrecord, Ben Broeders wordt zesde bij World Athletics Indoor Tour

Armand ‘Mondo’ Duplantis heeft donderdag zijn eigen ‘Mondo Classic’ in het Zweedse Uppsala, deel van de World Athletics Indoor Tour, gewonnen. Hij stelde bij zijn seizoensopener de beste wereldjaarprestatie bij naar 6m10. Ben Broeders was zesde met 5m67.

Broeders, die sinds deze winter elke dag samen traint met Duplantis, klaarde 5m67 bij zijn eerste poging. Daarna ging de lat naar 5m82, twee centimeter hoger dan het drie jaar oude Belgisch record van de Leuvenaar, maar dat bleek te hoog gegrepen. Broeders is al geplaatst voor het EK indooratletiek in Istanboel van 2 tot 5 maart.

Duplantis ging over 6m10 en liet daarna de lat op 6m22 leggen, wat een nieuw wereldrecord zou betekenen, maar slaagde niet. Behalve de Zweedse wereldrecordhouder ging in Uppsala nog twee anderen over de beste wereldjaarprestatie van 5m83: de Amerikaan KC Lightfoot en de Fillipijn Ernest John Obiena gingen over 5m91.