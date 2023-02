Brussel/Hasselt

De knip die Vlaams energieminister Zuhal Demir in de groenestroomcertificaten wil doorvoeren, treft 2.189 bedrijven in Vlaanderen. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke studie. “Daarvan liggen er minstens 300 in Limburg”, klaagt Jonas De Raeve van Voka Limburg aan. “Het merendeel zijn gewone kmo’s.”