Uiterst besmettelijk rhinovirus uitgebroken bij Provahof in Zoutleeuw

In het Provahof, de stallen van beroepsruiter Bert Prouvé in Zoutleeuw, is het uiterst besmettelijke rhinovirus uitgebroken. “Meerdere van onze paarden zijn ziek. We zijn meteen in strikte quarantaine gegaan en volgen de situatie goed op.”

“Het rhinovirus circuleert al een tiental jaar”, zegt beroepsruiter Bert Prouvé. “Af en toe vinden er lokale uitbraken plaats, zoals nu dus.” De ziekte uit zich soms als een gewone griep, met koorts en snot als symptomen bij de paarden. Die vorm is doorgaans niet zo erg en de paarden herstellen er meestal redelijk snel van. “Maar soms gaan de symptomen verder en verliezen drachtige paarden hun vrucht”, zegt Prouvé. “Er bestaat ook een variant die neurologische problemen veroorzaakt. Paarden krijgen dan verlammingsverschijnselen en kunnen sterven.”

“Maandag merkte ik dat er een paard zich niet lekker voelde en heb ik meteen een veearts laten komen”, gaat Prouvé verder. “Ondertussen hebben meerdere paarden ziekteverschijnselen. Er is ook één paard gestorven, maar we weten niet zeker of dat door het rhinovirus komt. Omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen, zijn we in strikte quarantaine gegaan. We raden ook alle paardeneigenaars aan om hun eigen paarden te monitoren en bij verschijnselen dadelijk de veearts te raadplegen. Zelf volgen we de situatie goed op. Over een tiental dagen weet ik meer over de ernst van de situatie.”

