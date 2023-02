Dimitri Van den Bergh pakt meteen uit met stevig gemiddelde en eerste zege in Premier League, nu volgt Michael van Gerwen

Eerste match, eerste overwinning. Dimitri Van den Bergh is uitstekend begonnen aan de Premier League. ‘The DreamMaker’ won met 6-2 van Jonny Clayton in de kwartfinales. Nu wacht zijn rivaal Michael van Gerwen, die Van den Bergh uitschakelde op het WK en met 6-3 won van wereldkampioen Michael Smith.

Van den Bergh genoot duidelijk van zijn terugkeer in de Premier League (in 2021 werd hij vijfde bij zijn debuut). Hij kon zijn glimlach niet onderdrukken, zelfs niet bij zijn eerste worpen, en liet de sfeer in het uitverkochte SSE Arena in Belfast over zich heen komen. Het resulteerde meteen in een break van de worp van Clayton: 1-0.

Maar Clayton brak daarna meteen terug en gooide gemiddeld 103, terwijl Van den Bergh rond de 90 zat. ‘The Ferret’ kwam zo ook op een 2-1 voorsprong met een finish van 68.

Van den Bergh ging dan beter scoren en pakte uit met een paar 140’s. Clayton gooide de eerste 180 van het seizoen en zette onze landgenoot onder druk, maar Van den Bergh knalde dubbel 4 binnen. Daarna brak hij de Welshman opnieuw: 3-2 en een gemiddelde van 101 voor ‘The DreamMaker’

Van den Bergh bleef de trippels vinden, waardoor er regelmatig een vuistje vanaf kon. Hij zag Clayton nipt 135 missen voor een rebreak, maar maakte er dan 4-2 van op dubbel 18. De Antwerpenaar zat aan 4/6 op de dubbels, sterk. En de motor bleef op volle toeren draaien. Van den Bergh pakte uit met een elfdarter en finish van 81 op weg naar 5-2.

© PA

Het werd uiteindelijk een 6-2 zege voor Van den Bergh. Hij miste eerste nog twee keer op dubbel 14, maar zag Clayton sukkelen op dubbel 1. En dan was het raak. Eerste punten binnen, met een gemiddelde van 99.77 en 60 procent op de dubbels.

Chris Dobey won de Masters, maar zijn selectie zorgde voor kritiek. ‘Hollywood’ antwoordde echter met de pijlen door met 6-3 te winnen van Peter Wright. Dobey gooide daarbij twee keer een 121 van het bord. Verder won Nathan Aspinall met 6-4 van Gerwyn Price in de kwartfinales.

In de Premier League zijn er telkens op een verschillende locatie zestien speelronden voorzien (met kwartfinales, halve finales en finale), voor de play-offs met de beste vier op 25 mei in Londense O2 Arena. De prijzenpot bedraagt een miljoen pond (1,14 miljoen euro). De winnaar krijgt 275.000 pond (ruim 310.000 euro), de achtste plaats is nog goed voor 60.000 pond (68.000 euro). Daarnaast is er een wekelijkse winnaarsbonus van 10.000 pond (ruim 11.000 euro).

UITSLAGEN

Kwartfinales

Dimitri Van den Bergh (99.77) 6-2 (101.04) Jonny Clayton

Michael Smith (100.84) 3-6 (102.36) Michael van Gerwen

Peter Wright (103.77) 3-6 (95.98) Chris Dobey

Nathan Aspinall (93.10) 6-4 (91.29) Gerwyn Price

Halve Finale

Dimitri van den Bergh v Michael van Gerwen

Wright/Dobey v Aspinall/Price

Finale

Van den Bergh/Van Gerwen v Wright/Dobey/Aspinall/Price