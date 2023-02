YouTubers Acid en Enzo Knol gaan met de billen bloot op skivakantie

De Nederlandse YouTuber Enzo Knol (29) is op wintersportvakantie met onze Vlaamse YouTuber Acid (23). En dat zorgt voor ‘opvallende’ beelden. “Tijd om traditie terug te brengen.”

Enzo Knol, de bekende Nederlandse YouTuber met 2,7 miljoen volgers, en Acid, een Vlaamse Youtuber met zo’n half miljoen volgers, zijn op wintersportvakantie in het Oostenrijkse Nassfeld en zoals de mannen wel vaker doen, maken ze daar video’s over. In de video’s zijn vooral veel afdalingen met hun snowboards te zien, maar wie tot het einde blijft kijken, krijgt ook wat meer te zien.

Boven op de top van een berg besluiten Enzo Knol en Acid samen een foto te nemen met het spectaculaire uitzicht. En daarvoor gaat ze met de billen bloot. Voor de Nederlander een ware traditie. Hij nam namelijk al op tal val plaatsen soortgelijke foto’s.

