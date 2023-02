Ruud Vormer opnieuw in de ploeg bij Zulte Waregem, vijf wijzigingen bij KV Mechelen in halve finale Croky Cup

Na zijn verplichte rustdag in het competitieduel tegen landskampioen Club Brugge, dat in eigen huis met 1-2 verloren werd, keert Ruud Vormer donderdagavond terug in de basis bij Zulte Waregem, voor de heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België tegen KV Mechelen.

De voormalige Gouden Schoen wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Bruggelingen en mag contractueel gezien niet tegen zijn ex-ploeg aantreden. Ook Bent Sörmo verschijnt donderdag aan de aftrap aan de Gaverbeek. Zij komen in de plaats van Timothy Derijck en Nicolas Rommens.

Ook de bezoekers uit Mechelen gingen het voorbije weekend de boot in, met 2-0 bij de buren uit Westerlo. Dat resulteert in liefst vijf wissels bij Malinwa. Zoals verwacht komen Jordi Vanlerberghe, Boli Bolingoli, Julien Ngoy, Nikola Storm en Geoffrey Hairemans weer in de ploeg. Jannes Van Hecke, Yonas Malede, Alec Van Hoorenbeeck, David Bates en Frederic Soelle Soelle verhuizen daardoor naar de bank.

© BELGA

Doordat toppers Union en Antwerp tegen elkaar werden uitgeloot, krijgen Zulte Waregem en KV Mechelen een unieke kans om hun moeilijk seizoen op te luisteren. Essevee is zestiende en staat op de eerste degradatieplek, Malinwa is terug te vinden op de dertiende plaats. Begin deze maand won Zulte Waregem onder impuls van Vormer met 2-0 van de Mechelaars, die in november in eigen huis 2-2 gelijkspeelden tegen hun komende opponent.

Zulte Waregem rekende in zijn kwartfinale af met STVV: 2-0. KV Mechelen haalde het met 0-1 bij KV Kortrijk. Achter de Kazerne is de terugwedstrijd voorzien op dinsdag 28 februari. Zulte Waregem (2006, 2017) is tweevoudig bekerwinnaar, net als KV Mechelen (1987, 2019). Malinwa mikt op een zevende finale, Essevee op een vierde.

In de heenwedstrijd van de eerste halve finale haalde Union het woensdagavond met 1-0 van Antwerp, na een kopbaldoelpunt van Bart Nieuwkoop. De return volgt op donderdag 2 maart op de Bosuil.