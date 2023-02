Lesley-Ann Poppe post pikante foto op Instagram, maar heeft daar een goede reden voor

Nee, ze overweegt geen carrièreswitch, vertelt Lesley-Ann Poppe donderdagavond in Café Play. Want presentatoren Céline Van Ouytsel en Matthias Vandenbulcke hadden een wel erg pikante foto gespot op haar Instagrampagina. “Maar ik heb die foto gepost voor de launch van onze Valentijnbox”, vertelt de eigenares van een schoonheidsinstituut. “Er zitten klassieke beautyproducten in, maar wat doet een mens zo al op Valentijn? Dus staken we er ook maar handboeien en een leiband in.”