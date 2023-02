VIDEO. Nederlandse concurrent van Thibau Nys verkent WK-parcours in Hoogerheide: de balkjes lijken niet al té lastig

Vrijdag gaat in Hoogerheide het WK veldrijden van start, met zondag de apotheose met een clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zaterdag gaat Thibau Nys voor de regenboogtrui en dat op een wat lijkt een snel parcours. En de balkjes in de finale? Die lijken wel mee te vallen, zo ondervond de Nederlander Tibor Del Grosso tijdens de verkenning.

“De uitdagers zitten in het eigen team en er is Tibor Del Grosso”, zei Thibay Nys. “Verder zie ik niemand. Del Grosso is heel sterk gegroeid, hij werd week per week beter. Die finale ligt hem ook wel. Springt goed over de balken. Van alle concurrenten heeft hij het meest een finale in zich.”

De beelden: