Erik Van Looy koos voor oogoperatie onder lokale verdoving: “Heb arts anderhalf uur aan mijn ogen zien prutsen”

Tijdens een vakantie met zijn broer scheurde Erik Van Looy zijn netvlies. “Ik wilde zwemmen in een woeste zee, maar dat was duidelijk geen goed idee”, vertelt hij in Café Play. Hij kreeg een slag in zijn oog en scheurde zo zijn netvlies, maar bleef er toch een week mee rondlopen omdat hij dacht dat het zou over gaan.