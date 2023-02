Rupert Grint blikt terug op Harry Potter-films: “Het was nogal verstikkend”

Voor het eerst in acht jaar tijd zal Grint nog eens in een film te zien zijn. De acteur deed wel wat tv-werk de afgelopen jaren, maar een film zat er tot nu toe niet in. In een interview met Bustle vertelde de acteur dat hij na het Harry Potter-hoofdstuk uitgeput was. Hij was niet zeker of hij nog wel wilde blijven acteren. “Potter was zo vol. We filmden het hele jaar en promoten de rest van de tijd. Het was nogal verstikkend”, zei hij. “Ik wilde een pauze, om over alles na te denken ... Het was een tijdje een out-of-body ervaring, maar ik denk dat we op het juiste moment klaar waren. Als we waren doorgegaan, had het bergafwaarts kunnen gaan.”

Dat de carrières van de drie hoofdrolspelers, Grint samen met Daniel Radcliffe en Emma Watson, daarna in de pers vergelijken werden, begrijpt hij ook niet. “We zijn allemaal volledig verschillend en bewandelen verschillende paden.” (sgg)