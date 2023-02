Jessica Simpson onthult geheime affaire met Hollywood-ster

De Amerikaanse zangeres Jessica Simpson (42) heeft in een kortverhaal onthuld dat ze begin jaren 2000 een affaire had met een “grote filmster”, maar ontdekte later dat hij eigenlijk al een vriendin had. “Ik wou nooit ‘de andere vrouw’ zijn.”

Jessica Simpson heeft donderdag een kortverhaal genaamd Movie Star: They Always Say They’re Single uitgebracht. Daarin beschrijft ze hoe ze een korte affaire had met een bekende filmster. Het verhaal begon in 2001. De toen 21-jarige Simpson had net haar relatie beëindigd met zanger Nick Lachey. “Ik had die zomer doorgebracht zonder mijn eerste echte vriendje, Nick, en ik wist nog steeds niet hoe ik single moest zijn.” Tijdens de afterparty van de MTV VMA’s werd ze door een filmster, die ze niet identificeert, van top tot teen bekeken. “Hij was me aan het uitkleden met zijn ogen”, schrijft ze. Simpson kreeg daarna zijn telefoonnummer in handen, maar belde hem nooit.

Haar relatie met Lachey kende een frisse start en uiteindelijk trouwden de twee ook. Maar in 2006 gingen ze toch uit elkaar. Haar producer zei toen: “Ik heb iemand die altijd achter je aan zit en je weet het niet eens.” Toen kwam ze opnieuw in contact met de bewuste filmster.

Simpson schrijft dat de twee afspraken in het Beverly Hills Hotel, terwijl hij zich klaarmaakte voor een prijsuitreiking. Daar hadden ze hun eerste kus. “Hij sms’te me gedurende de hele awardshow”, schrijft ze. “Het evenement was zo groot dat het me een speciaal gevoel gaf dat elke mooie vrouw in Hollywood er was en dat hij mij wilde.”

Maar toch bleek ze niet alleen te zijn. “In feite was er nog een andere mooie vrouw in zijn leven: zijn vriendin. Kort daarna zag ik een foto van de filmster op een rode loper met haar. Ik zou nooit in een miljoen jaar die andere vrouw zijn.”

De anonieme acteur zou benadrukt hebben dat hij niet langer een koppel vormde met zijn vriendin, maar dat ze nog samen gefotografeerd werden om paparazzi te vermijden. Hij bleef bij haar aandringen en vroeg haar zelfs mee te reizen naar zijn filmlocatie. Maar ze moesten wel in aparte auto’s rijden, op aparte verdiepingen slapen en zij moest de brandtrap gebruiken als ze hem in zijn kamer wilde bezoeken. Simpson realiseerde dat hij haar op die manier wilde verbergen van zijn vriendin en besloot daarom het hele verhaal te beëindigen.