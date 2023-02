Antwerpenaar (39) krijgt 8 jaar cel voor brandstichting in Borgloon: “Had fataal kunnen aflopen”

In de nacht van 22 september 2019, rond 5 uur ’s ochtends, werd de politie opgeroepen naar de Bartholijnsstraat in Borgloon voor een brand aan een woning. De bewoner van het huis werd wakker door de harde slag van een kassei die door de venster werd gegooid. Hij merkte niet veel later de brand aan zijn voordeur en poort op. Uit onderzoek bleek dat het ging om opzettelijke brandstichting. Van de dader was geen enkel spoor.

Opsporingsprogramma

De feiten werden wel gefilmd door bewakingscamera’s in de buurt. Daarop waren twee gemaskerde mannen te zien. Een van de daders overgoot de voordeur en poort met benzine uit een jerrycan en stak het goedje in brand met lucifers. Zijn kompaan filmde alles met zijn telefoon. Na de brandstichting namen de twee daders de vlucht.

Uiteindelijk kwam er pas schot in de zaak nadat de camerabeelden in november 2019 uitgezonden werden tijdens het opsporingsprogramma Faroek op VTM. Een aantal tips wezen in de richting van de 39-jarige Antwerpenaar. Hij zou volgens een van de tips in opdracht van een vriend de brand hebben gesticht in ruil voor drie kilo cocaïne. Het zou gaan om een wraakactie omdat de bewoner van het pand betrokken zou geweest zijn bij een ripdeal waarbij er drugs gestolen werd van de zogenaamde opdrachtgever.

Dealen aan prostituees

De politie voerde verder onderzoek naar de dertiger en kon volgens de procureur enkele objectieve elementen naar voor brengen. Zo verwees de aanklager naar de mastcaptatie van het gsm-nummer van de dertiger, het voertuig dat om 3 uur ’s nachts opgemerkt werd op de ANPR-camera’s in Maasmechelen en de aankoop van een jerrycan met negen liter benzine in een tankstation in Zutendaal.

De dertiger ontkende met klem zijn betrokkenheid. Volgens hem zakte hij die nacht van Antwerpen naar Limburg af om inbraken te plegen en cocaïne te dealen aan prostituees op de Chaussée d’Amour in Sint-Truiden. De brandstof zou hij dan weer aangekocht hebben voor zijn quad.

Criminele ingesteldheid

De Tongerse rechter vindt de verklaringen van de man ongeloofwaardig en verwijst naar de vaststellingen in het dossier. “Het blijkt boven elke redelijke twijfel dat de beklaagde de woning in brand stak”, concludeerde de rechter in het vonnis. “De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten, dewelke een fatale afloop hadden kunnen kennen voor de aanwezig personen in de woning, indien de brand zich verder zou hebben verspreid en indien zij niet wakker zouden zijn geworden.”

Ook het zwaar beladen strafblad van de man speelde niet in zijn voordeel. Zo werd hij eerder al 23 keer veroordeeld voor onder andere diefstallen, drugsfeiten, slagen en… brandstichting. De rechtbank spreekt dan ook over ‘een criminele levensstijl’ en ‘een diepgewortelde criminele ingesteldheid’.

De aanklager vroeg een celstraf van zes jaar, maar de rechter was strenger in zijn oordeel. De dertiger krijgt voor de brandstichting een celstraf van acht jaar. Hij moet de slachtoffers schadevergoedingen van 2.473 euro en 2.000 euro.