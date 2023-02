Dylan Teuns knalt vol met kin tegen betonnen brug in megacrash Ster van Bessèges: “Het was chaos alom, dit was er echt over”

Eén van de talrijke slachtoffers was Dylan Teuns die donderdagavond nog niet wist of hij verder kon. “Ik ben met mijn kin vol tegen de betonnen duiker van de brug gevlogen. Niet alleen moest die kin gehecht worden, maar ik barst van de pijn. Hopelijk blijft het bij wat hechtingen. Hoe het gebeurd is, weet ik niet. Ik zat redelijk voorin. De crash gebeurde rond de twintigste positie. Ook al remde ik hard, ineens kon ik een fiets niet ontwijken en lag de mijne tussen mij en de brug waartegen ik al was gevlogen. Het duurde tien minuten vooraleer ik goed en wel besefte wat er gebeurd was. Het was chaos alom. Bij het naar het hotel rijden zag ik op mijn gsm een filmpje van Valentin Ferron die zich met twee handen vastklampte langs de andere kant van de brug om niet in de beek te vallen. Dat moet achter mij zijn gebeurd waar daar op die plek heb ik dat niet eens gezien.”

Volgens Teuns zat er niets anders op dan de rit te neutraliseren. “Het was ook levensgevaarlijk. Op zeven kilometer van de finish moesten we nog door een dorpje op een weg die één auto breed was en waar de baan was afgezet met ijzeren relingen. Dit was er echt over. Al hoop ik dat ik vrijdagmiddag kan starten, want mijn conditie is goed”, vertelde de kopman van Israel-Premier Tech. Vito Braet (Flanders-Baloise) is de nieuwe leider in het bergklassement. De andere truien blijven in het bezit van Arnaud De Lie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) had hetzelfde voor als Dylan Teuns: ook hij kwam met zijn kin onzacht in aanraking met die betonnen afrastering en liep een hematoom op en een schaafwonde aan de onderarm. Het belette de Oost-Vlaming niet om - samen met ploegmakker Axel Laurance - Ferron van TeamTotalEnergies uit zijn netelige positie te bevrijden. Bij Sport Vlaanderen-Baloise kwamen Jenno Berckmoes en Aaron Van Poucke er met schaafwonden vanaf. Dat was ook het geval voor Cedric Beullens van Lotto-Dstny.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Cosnefroy knalde tegen betonnen brug: “Ik kon niet remmen”

Bij de Fransen was Benoît Cosnefroy het grootste en bekendste slachtoffer, al zat Thibaut Pinot er ook tussen in de tweede massaval. “Ik was een van de eersten die op de grond lag”, zei Cosnefroy met een grafstem.

“Er lag een fiets van iemand van EF Educartion-EasyPost voor mij. Ik had geen andere keuze dan te vallen. Daarna zijn ze nog op me ingereden. Mijn fiets was in twee stukken. Ik kreeg een andere fiets, maar daar zaten geen schijfremmen op. Ik kon niet remmen en dus kon ik (bij de bewuste val die leidde tot de neutralisatie, red.) niets anders dan stilvallen tegen de linkerkant van de weg waar er een betonnen afrastering was van de brug. Het was een goede zaak dat de organisator en de wedstrijdjury beslisten om er een einde aan te maken, want er waren geen dokters meer. Het was ook voor mij onmogelijk om mijn weg verder te zetten. Ik denk dat iedereen gelukkig was met deze beslissing”, aldus de kopman van AG2R-Citroën die derde werd op de openingsdag.

Cosnefroy liep uiteindelijk de volgende blessures op: de pols verstuikt, schaafwonden op de rug, linker- en rechterheup, rechterschouder en -elleboog, linkerelleboog en linkerscheenbeen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We zijn er niet alleen om voor het spektakel te zorgen, maar soms moet je ook verstandig reageren indien zich zoiets als vandaag voordoet”, besloot de Fransman die “ongeveer overal pijn had”. “Ik heb veel pijn binnenin mijn hand. Ik hoop dat het niet ernstig is.”

“Het was de verstandigste oplossing om deze etappe te neutraliseren”, stelde ploegleider Julien Jurdie van AG2R-Citroën. “Er waren geen ambulances meer. De finale was echt kronkelend. Het was belangrijk om na twee grote crashes in het peloton de etappe te beëindigen. Ongelukkig genoeg is deze etappe voor ons niet zonder gevolgen. Cosnefroy gaf onmiddellijk na de finish de indruk dat hij goed geraakt is. Ik hoop dat er niets ernstigs is en dat hij opnieuw kan starten vrijdagmiddag in Bessèges. Uiteindelijk lag hij er twee keer bij en daarbovenop is het nog een moeilijke rit ook.”