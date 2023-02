Iftar voor moslims en niet-moslims wil taboe rond kanker doorbreken

Tal van verenigingen hebben de handen in elkaar geslagen voor een grootschalige iftarmaaltijd op 25 maart in de Limburghal in Genk. Die staat in het teken van kanker. Bedoeling is om het taboe rond deze ziekte te doorbreken. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Kanker maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en religies. De ziekte slaat ongemeen hard toe in alle gemeenschappen. En dat leidt bij heel veel gezinnen dikwijls tot drama’s. In twee derde van de gevallen kan de patiënt, afhankelijk van het soort kanker, de eerste vijf jaar overleven. Dat was midden vorige eeuw amper een kwart. Toch blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Nochtans is iedereen op de één of andere manier al eens geconfronteerd met kanker of met iemand die kanker heeft. Dat is dan ook de reden waarom Avansa Limburg in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit, Kom op tegen Kanker, Inloophuizen tegen kanker, de Unie van Actieve Verenigingen, de stad Genk, We for Them en de vereniging Open je Hart een iftar organiseren die volledig in het teken staat van kanker. Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang.

© CN

K-woord

“Het is niet eigen aan moslims, maar misschien iets meer, dat gesprekken over kanker gemeden worden”, zegt vrijwilligster Fatima Aghanif. “Bijna niemand durft het k-woord uitspreken. Nochtans is het van enorm belang dat we er zo open mogelijk mee omgaan. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor hun onmiddellijke omgeving. Er is nood aan contact. Patiënten moeten met elkaar kunnen praten, familieleden moeten beseffen dat ze niet alleen staan. Het is een vreselijke ziekte die heel de samenleving treft. Daarom ook dat deze iftar voor moslims en niet-moslims volledig in het teken staat van kanker.”

Mustafa Harraq zorgt op 4 en 5 februari voor begeleide gezondheidswandelingen in het Thor Park. Ook de opbrengst daarvan gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Tijdens de iftar-avond op 25 maart komen in de Limburghal getuigen op video spreken. “Het eten dat we serveren is grotendeels gesponsord, voor de praktische organisatie krijgen we hulp van de stad Genk”, besluit Fatima. “We vragen aan alle deelnemers een bescheiden bijdrage van vijf euro. Je kan ook financieel steunen. De volledige opbrengst schenken we aan Kom op tegen Kanker.”

Meer info op www.avansa-limburg.be