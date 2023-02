Brand in Grieks restaurant Knossos in As: “Ook rook in andere appartementen”

In het Grieks restaurant Knossos in de Hoogstraat in Niel bij As is donderdagvoormiddag brand uitgebroken. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

Het waren passanten die rook uit de zaak zagen opstijgen en de brandweer verwittigde. Die was snel ter plaatse en kreeg het vuur ook meteen onder controle. De rookontwikkeling is niet alleen doorgedrongen tot in het appartement erboven, maar ook tot in het appartement er vlak naast. “Het was net gebeurd toen ik thuiskwam”, zegt één van de buurtbewoners. “De brandgeur was in onze woonkamer te ruiken.” Een deel van het interieur van Knossos raakte in de vernieling. Voorlopig blijft, tot herstel, de zaak gesloten. De omvang van de schade zou enigszins beperkt zijn. Niemand raakte gewond. (cn)