Imposante Arokodare traint apart, KRC Genk betaalde vijf miljoen voor nieuwe spits

Terwijl zijn nieuwe ploegmaats - alvast de spelers die niet startten in Eupen en niet geselecteerd werden voor Jong Genk - in groep trainden, werd Arokodare apart onder handen genomen door fysiektrainer Glenn Vanryckeghem. Intussen maakten Franse en Nigeriaanse media ook bekend dat KRC Genk vijf miljoen euro aan het Franse Amiens betaalde voor de opvolger van Paul Onuachu. Amiens, dat de spits oorspronkelijk huurde van het Letse Valmiera, had voordien zijn aankoopoptie geactiveerd.

Oyen en Abid revalideren

Bij de groep ook het enthousiaste duo Oyen-Abid, dat duidelijk op schema zit tijdens hun revalidatie na een kruisbandoperatie. En centrale verdediger Matisse Didden, die klaar zal moeten zijn voor de wedstrijd van zondag op AA Gent. Over de blessures van Cuesta, McKenzie en Ouattara was er nog geen nieuws.

