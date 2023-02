Jens Dendoncker beleeft vuurdoop als presentator ‘The Masked Singer’: “Paar keer bijna mijn oog kwijtgeraakt door Raaf”

“Ik was zelf zo slecht als speurder, dat het een beetje gênant begon te worden.” Dus is Jens Dendoncker (32) vanaf nu de presentator van ‘The Masked Singer’, waar hij Niels Destadsbader opvolgt. Al is de wil om de zingende figuren te ontmaskeren alleen nog maar sterker geworden. “Die staan elke week op een meter van mij, raken mij aan. En ik heb geen idee wie het is.”