Truiense dealer aan station van Hasselt krijgt 20 maanden cel

Een 47-jarige Truienaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel nadat de politie hem op heterdaad betrapte op het dealen van ghb. De man was niet aan zijn proefstuk toe. Amper 3,5 weken eerder had hij de Hasseltse gevangenis pas verlaten.

“Ik verkoop om mijn eigen verslaving te bekostigen”, was de dader zijn uitleg. Dat verkopen deed de veertiger vooral in de Hasseltse stationsbuurt. Op 8 september 2021 of 3,5 weken na zijn vrijlating betrapte de politie hem er op heterdaad met twee flesjes ghb die hij wou verkopen. Een afnemer verklaarde al meerdere keren bij hem te hebben gekocht. Tijdens een huiszoeking in Sint-Truiden trof de politie opnieuw een hoeveelheid ghb en restanten speed aan. De Truienaar kon niet anders dan de feiten toegeven. Zijn advocate vroeg in de rechtbank om de veertiger een straf met uitstel op te leggen. “Er zijn stappen gezet.” De rechter vond dit echter geen passende straf gezien de gepleegde feiten. Bovenop de 20 maanden cel draait de man op voor een boete van 8.000 euro en de proceskosten van bijna 300 euro.