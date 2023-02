Fredberg bevestigt dat Adrien Trebel aan zijn laatste maanden bezig is bij Anderlecht: “Een nieuw contract is geen optie”

Adrien Trebel (31) is aan zijn laatste maanden bij Anderlecht bezig. De grootverdiener is in juni einde contract en paars-wit bevestigt dat een nieuwe verbintenis niet aan de orde is. Zowel om financiële als sportieve redenen wordt de samenwerking straks stopgezet. De Franse middenvelder is momenteel geblesseerd, maar blijft wel bij de A-kern.

Adrien Trebel mist vanavond de match tegen KV Oostende. Hij liep vorige week een lichte hamstringblessure op en is even out. Dat was een streepje door de rekening van Anderlecht. De Fransman genoot op deadline day interesse van Sochaux en Charleroi wou hem eventueel aantrekken als Ilaimaharithra vertrok. Dat gebeurde allemaal niet. “Of Adrien nu weg zou zijn zonder die blessure? Da’s een goeie vraag”, repliceerde Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht tijdens een post-mercato interview. “Ik kan niet in mijn kristallen bol kijken, maar er waren opties.”

Adrien Trebel zou eigenlijk het liefst in Brussel blijven wonen met zijn gezin, maar na vijf jaar loopt zijn Anderlecht-contract met jaarsalaris van 2,71 miljoen euro in juni af. De speler stond aanvankelijk open voor een nieuwe verbintenis aan mindere voorwaarden, maar beseft ondertussen ook zelf dat een nieuw financieel akkoord met zijn huidige club moeilijk wordt.

Anderlecht zelf schept nu klaarheid. “Een nieuw contract is geen optie”, vervolgde Fredberg. “Daarbij houden we rekening met verschillende elementen. Zijn salaris natuurlijk, maar hij past ook niet helemaal in de sportieve plannen. Na een goed gesprek met Adrien kwamen we tot de conclusie dat we straks beter uit elkaar gaan. Hij blijft wel bij de A-kern.”

© BELGA

In zijn nieuwe speelstijl wil paars-wit vooral opteren voor jonge, dynamische middenvelders. De Fransman kampt ook vaak met blessures en de jongste weken was de rol van Trebel beperkt tot die van invaller. Toch laat coach Brian Riemer hem niet vallen. “Ik ken Adriens situatie, maar hij is een goeie nummer 6 en een grote persoonlijkheid die de jongeren helpt.”

Refaelov: nog geen beslissing

De vraag is waar Trebel volgend seizoen dan terechtkomt. Zijn entourage is bijvoorbeeld goed thuis bij pakweg AA Gent, maar zijn toekomst is nog koffiedik kijken. Dat laatste geldt ook voor Lior Refaelov (36). De Israëli is straks evenzeer transfervrij, maar over hem hakte RSCA nog geen knopen door. “We hadden al constructieve gesprekken met Lior en we streven naar een goeie oplossing, maar trokken nog geen definitieve conclusies”, zegt Fredberg