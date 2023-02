Van Lizzo tot Pommeline: tien sterren die bodyshamers op een magistrale manier de mond snoeren

De Nederlandse prinses Amalia krijgt heel wat te verduren: tijdens haar eerste officiële reis ontvangt ze gemene reacties over haar gewicht. Ze is helaas niet de eerste beroemdheid die met bodyshamers wordt geconfronteerd. Deze sterren maakten hetzelfde mee ... en hun antwoorden lezen als een masterclass bodyshamers op hun plaats zetten. Een overzicht van hun geniale tegenreacties.

Lizzo

Flashback naar 2020: toen kopte de Juice-zangeres in een sterke videoboodschap terug naar shamers. Daarin toonde ze allerlei beelden van zichzelf terwijl ze sportte, lingerie paste en haar rondingen vierde. In een voice-over vertelde ze dat ze de afgelopen vijf jaar consistent naar de gym gaat, maar dat ze nog steeds commentaar krijgt omdat haar lichaam niet “het ideale type is”. “Maar,” zo zei de zangeres, “dat hoeft ook niet. Het is wel mijn ideale lichaam. En weet je welk type dat is? Dat zijn jouw zaken niet. Want ik ben mooi, sterk, ik doe m’n job en ik kan ’m houden ook.”

Tess Holiday

In de wachtzaal bij de dokter werd het model live aangepakt door een oudere vrouw. Die gaf tijdens een gesprek eerst complimentjes, om te eindigen met het advies dat ze beter wat gewicht zou verliezen. Holidays reactie? “Ik keek naar haar, haalde diep adem en ik zei: ‘Mevrouw, ik ben een van de beroemdste plussizemodellen ter wereld. Ik denk dat het goed met me gaat’.”

Céline Dion

Tijdens de Parijse coutureweek in 2019 waren alle ogen op de Canadese zangeres Céline Dion gericht. Op haar mooie outfits, maar ook op haar lichaam. Veel fans vonden dat ze er schrikwekkend mager uitzag en uitten hun bezorgdheid. Aan Dan Wootton, journalist van The Sun, liet ze blijken dat ze dat maar niets vond. “Ik doe dit voor mezelf. Ik wil me sterk, mooi, vrouwelijk en sexy voelen”, klonk het. “Ik hou ervan van hoe ik er nu uitzie, maar ik wil er verder niet over praten. Als je het mooi vindt dan ben ik er voor je, als je het maar niets vindt, laat me dan met rust.”

Ashley Graham

Als bodypositivity-icoon heeft het model geen tijd voor kwetsende woorden van volgers met een mening over haar lichaamsbouw. In 2017 reageerde iemand onder een sportvideo dat ze nooit zou vermageren en zei ze het volgende: “Elke keer nadat ik een training heb gepost, krijg ik opmerkingen als: ‘Je zult nooit mager worden, stop met proberen’, ‘Oefen niet te hard, je wordt mager’. Voor alle duidelijkheid: ik train om gezond te blijven, me goed te voelen, flexibel en sterk te blijven en meer energie te hebben. Niet om gewicht of rondingen te verliezen. Ik hou van het lichaam waarin ik zit.”

Kate Winslet

Eind 2022 heeft Kate Winslet een boekje opengedaan over wat ze na de kaskraker Titanic te verduren heeft gekregen. Fraai was dat niet. “Blijkbaar was ik te dik”, vertelt de actrice in de podcast Happy sad confused. “Waarom waren ze toch zo gemeen tegen mij? Ze waren echt gemeen, hoor. Ik was niet eens f*cking dik.” Nu zou ze anders reageren op die kritiek dan toen, voegt ze nog toe. “Ik zou zeggen: hoe durf je mij zo te behandelen? Ik ben een jonge vrouw, mijn lichaam is aan het veranderen en ik ben alles aan het uitzoeken. Ik ben heel onzeker en doodsbang, maak dit niet nog moeilijker dan het al is. Wat ze deden, is pesten. Dat is op het randje van obsessief.”

Rihanna

De ster legde haar kritische volgers het zwijgen op in 2018, toen die na haar performance op de Grammy’s haar lichaamsbouw becommentarieerden en suggereerden dat ze zwanger was. Dat deed ze met weinig woorden, maar wel met een duidelijke meme van rapper Gucci Mane op verschillende momenten (en gewichten) in zijn leven. “Als je me niet aankunt in mijn Gucci Mane-versie van 2007, dan verdien je me niet in mijn Gucci Mane-versie van 2017.”

Selena Gomez

In maart 2018 deelde de zangeres en actrice een bikinifoto waarop het litteken van haar niertransplantatie te zien was. Sommigen konden het niet laten om kritiek te uiten. Gomez zette hen op een vriendelijke manier op hun plaats. “De schoonheidsmythe is een obsessie met fysieke perfectie die de moderne vrouw gevangen houdt in een eindeloze cyclus van hopeloosheid, zelfbewustzijn en zelfhaat. En dat terwijl ze probeert te voldoen aan de onmogelijke definitie van onberispelijke schoonheid van de samenleving. Ik koos ervoor om voor mezelf te zorgen en heb niemand iets te bewijzen.”

Lady Gaga

“Ze zou beter haar buik bedekken”, “De show was fantastisch, maar zag je haar buikvet? Dat is echt niet aantrekkelijk.” Het was een van de gemene opmerkingen die op sociale media de ronde deden na het optreden van Lady Gaga tijdens de finale van de Super Bowl in 2017. Ze deelde via Instagram een simpele maar aangrijpende boodschap: “Ik hoorde dat mijn lichaam een ​​gespreksonderwerp is, dus ik wilde zeggen: ik ben trots op mijn lichaam en jij zou ook trots moeten zijn op het jouwe. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Ik zou je een miljoen redenen kunnen geven waarom je aan niemand of iets hoeft te voldoen om te slagen. Wees meedogenloos jezelf. Uit dat hout zijn winnaars gesneden.”

Lena Dunham

De Girls-ster kreeg een pak negatieve reacties op haar lichaam nadat ze foto’s deelde van haar huwelijk met muzikant Luis Felber. Ze besloot om die niet zomaar aan zich voorbij te laten gaan. ”Wanneer zullen we leren om een mager figuur niet langer te associëren met gezondheid of geluk? Gewichtsverlies kan het resultaat zijn van een positieve verandering in gewoonten, maar gewichtstoename kan dat ook zijn. Het is prima om in je huidige lichaam te leven zonder het als een overgangsvorm te beschouwen.”

Pommeline Tillière

Deze week werd de bekende blondine het slachtoffer van haters. De gewezen Temptation island-deelneemster deelde in haar Instagramverhaal een foto van zichzelf in een wit lingeriesetje. Velen merkten in de reacties op dat ze een beetje voller is geworden. In Play Café reageerde ze op de bodyshaming waar ze dagelijks mee te maken krijgt. “Ik ben inderdaad tien kilogram bijgekomen sinds Temptation”, klinkt het. “Maar ik voel me goed in mijn vel, dit doet me echt niks.” Via Instagram deelde ze ook een filmpje waarin ze met volle teugen geniet van een hamburger.