Boerenbond dreigt met ingebrekestelling bij blokkering Europese landbouwsteun

Na een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is de uitbetaling van de eerste schijf van 300 miljoen euro aan Europese subsidies voor boeren momenteel geblokkeerd. Woensdag liet Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) al weten dat hij morgen een akkoord wil vinden over de kwestie.

Ook de Boerenbond wil geen gedraal. Omdat Vlaanderen het Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft blokkeren, wordt de Europese verordening niet nageleefd, klinkt het. En omdat boeren geen toegang hebben tot de subsidies , zijn er “negatieve gevolgen voor hun concurrentiepositie en hun verdere verduurzaming tot gevolg”. Hoe langer de blokkering duurt, hoe groter de schade voor de land- en tuinbouwers, aldus de landbouwersorganisatie.

“Als de Vlaamse regering komende vrijdag de uitvoeringsbesluiten niet goedkeurt, zal Boerenbond volgende week een formele ingebrekestelling sturen aan de Vlaamse regering, om haar formeel te wijzen op haar tekortkomingen onder het Europese recht”, dixit voorzitter Lode Ceyssens. Boerenbond zal voorts niet langer aarzelen om het Vlaamse Gewest voor de rechter te dagen indien de regering geen “passend gevolg” geeft aan de ingebrekestelling.

Het GLB schetst de krijtlijnen voor de Vlaamse landbouw van 2023 tot 2027 en is gekoppeld aan 1,6 miljard euro Europese subsidies, waarvan 550 miljoen euro rechtstreekse inkomenssteun. Nadat de Europese Commissie kritiek had op een eerste voorstel, kreeg Brouns in december 2022 Europees groen licht voor wat hij “het groenste GLB ooit” noemde.

Maar bijna twee maanden later is er binnen de Vlaamse regering dus nog geen akkoord over het plan en staat de uitbetaling van de eerste schijf ‘on hold’ na het negatief advies. Volgens het ANB is de passende beoordeling bij het GLB, het onderzoek naar de milieu-impact van het landbouwbeleid op beschermde natuur, “onvoldoende kwaliteitsvol”.