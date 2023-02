Er komen wel nog extra naar de luchtkwaliteit in Viversel rond de fabriek van APL. — © Karel Hemerijckx

Heusden-Zolder

De gemeente Heusden-Zolder gaat niet in beroep tegen de omgevingsvergunning van asfaltbedrijf APL in Viversel. Er is een consensus omtrent extra maatregelen, die strenger zijn dan de opgelegde normen.