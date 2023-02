“Energieleveranciers akkoord om voorschotten te verlagen”

De extreem hoge energieprijzen van de zomer en het najaar zitten al enkele weken in een dalende lijn. Alleen voelen gezinnen dat nog niet in hun portefeuille, klaagden Kim Buyst (Groen) en Marianne Verhaert (Open Vld) donderdag aan tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere vroeg vorige week al om de energieleveranciers te verplichten de voorschotfacturen en contracten meteen in prijs te verlagen als de energieprijzen dalen.

Van der Straeten en Bertrand hebben de afgelopen week samengezeten met de energieleveranciers. Het resultaat is een protocol - “dat is veel sneller dan nieuwe wetgeving”, dixit Bertrand - waarin is afgesproken dat het de “gezamenlijke ambitie” van de regering en de leveranciers is “om het budget van consumenten onder controle te houden zonder verrassingen bij de eindafrekening”, aldus de staatssecretaris.

Concreet betekent dat dat de leveranciers voorschotverlagingen voorstellen “aan de consumenten voor wie het nodig is”, zoals aan huishoudens die een contract afsloten tussen augustus en november 2022, toen de prijzen piekten. Op langere termijn gaan de leveranciers om de vier maanden proactief op zoek naar alle consumenten die een voorschotaanpassing nodig hebben, zei Bertrand. “De helft van de consumenten betaalt een te hoog voorschot, maar de andere helft moet bijbetalen. Daardoor stijgt het aantal afbetalingen, en dat moeten we absoluut vermijden.”

Volgens Van der Straeten moet het protocol “de voorschotfacturen en de eindfactuur in evenwicht brengen om onaangename verrassingen en dramatische situaties te vermijden”. Ze benadrukte wel dat de energieprijzen nog altijd tot vier keer hoger zijn dan voor de crisis, en er dus nog altijd op het energieverbruik moet worden gelet en de energietransitie moet worden versneld.

De Vooruit-fractie blijft er intussen op hameren dat de leveranciers gedwongen moeten worden om voorschotfacturen aan te passen. “Die voorwaarde is en blijft duidelijk voor ons”, zegt fractieleidster Melissa Depraetere.