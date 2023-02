Alden Biesen nog eens bekroond als beste congreslocatie van België

Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Meeting Awards in het Nederlandse Tiel, sleepte Alden Biesen opnieuw de gouden medaille in de wacht. “Naast haar culturele invulling zet Alden Biesen sterk in op activiteiten voor zakelijke en non-profit organisaties, zoals congressen, seminaries en workshops. We brengen een consistent verhaal, in een prachtig kader met enthousiaste medewerkers. Het is het vierde jaar op rij dat we in de prijzen vallen”, zegt lgemeen directeur Patrick Cornelissen. Alden Biesen draait al enkele jaren mee in de top van zakelijke en non-profit evenementen en mocht reeds verschillende erkenningen in ontvangst nemen. Zo kreeg het domein in 2020 van minister Zuhal Demir nog het Flanders Heritage Venue label toegekend.

Directeur Patrick Cornelissen, eventcoördinator Stephanie Aerden en teamverantwoordelijke congres Bart van Gheel namen de award in ontvangst. — © Alden Biesen

Cornelissen: “De laatste 5 jaar heeft Alden Biesen een heuse inhaalbeweging gemaakt en haar ambitie om mee aan de top te staan waargemaakt. Veel kasteeldomeinen worstelen om een nieuwe identiteit te vinden, maar Alden Biesen versterkte de afgelopen jaren succesvol haar rol als culturele erfgoedsite door eigen middelen bewust te herinvesteren in materiaal, uitstraling en personeel. Daarnaast zette de Landcommanderij in op een kwaliteitsvolle beleving en een doorgedreven professionalisering.” Voor 2023 streeft Alden Biesen ernaar om opnieuw de kaap van 250.000 bezoekers te overtreffen. ‘‘We zetten Limburg mee op de kaart als bestemming voor congressen en zakelijk toerisme. En daar kan de ganse regio een graantje van meepikken.”

(joge)