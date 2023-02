Poetin woedend over westerse wapenleveringen aan Oekraïne: “We hebben de middelen om terug te vechten”

“Zij die verwachten een overwinning op Rusland te behalen op het slagveld begrijpen niet dat de hedendaagse oorlog met Rusland voor hen totaal anders zal uitpakken,” zei hij donderdag tijdens een concert in Volgograd, dat tijdelijk was omgedoopt tot Stalingrad voor de herdenking van de 80ste verjaardag van de nederlaag van de nazi-strijdkrachten daar. “We sturen geen tanks naar hun grenzen, maar we hebben de middelen om terug te vechten en die zullen niet beperkt blijven tot gepantserde voertuigen. Iedereen moet dit begrijpen.”

De slag bij Stalingrad, een beslissend moment in wat in Rusland bekend staat als de ‘Grote Patriottische Oorlog’, blijft een krachtig nationaal symbool. De gevechten duurden meer dan zes maanden, kostten aan beide zijden bijna twee miljoen levens en eindigden met de overgave van de Duitse troepen.

Wapenleveringen

In de afgelopen weken kondigden heel wat westerse landen nieuwe wapenleveringen aan. Iets wat Poetin heel duidelijk niet zint. “Duitse tanks bedreigen ons opnieuw, Leopards, met kruizen aan boord,” zei Poetin, verwijzend naar plannen van Europese landen om Leopard 2 tanks aan Oekraïne te leveren.

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, vulde later op de dag de uitspraken van Poetin aan. “Naarmate het collectieve Westen nieuwe wapens levert, zal Rusland meer gebruikmaken van zijn mogelijkheden om te reageren in de loop van de speciale militaire operatie”, aldus het staatspersbureau TASS.

Dieper Oekraïne binnentrekken

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dan weer dat Rusland met zijn troepen nog dieper Oekraïne moet binnentrekken om zo westerse langeafstandswapens zo ver mogelijk van de Russische grenzen te houden. De Rus verwees naar zogenaamde plannen van Washington om Kiev te bevoorraden met raketten met een bereik van 150 kilometer.

Lavrov zei dat het nodig is om de Oekraïense artillerie zo ver mogelijk terug te dringen in het land, zodat er geen risico meer is voor Rusland. Hij voegde ook toe dat de afstand afhangt van het bereik van deze wapens ten opzichte van “onze gebieden”. Hiermee verwees hij naar de Oekraïense regio’s Cherson, Donetsk en Loehansk, die Rusland na het begin van zijn aanvalsoorlog in Oekraïne, bijna een jaar geleden, illegaal annexeerde. Ook noemde hij Zaporizja, dat nog niet volledig onder Russische controle staat.

De minister benadrukte in het interview dat de geplande leveringen van westerse wapens, waaronder de langverwachte tanks, niets zal veranderen aan de situatie in deze regio’s.