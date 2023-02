Wintertransfer Yayi Mpie meteen in selectie bij Jong Genk voor thuismatch...in Beveren

Alternatieven dichter bij huis waren niet voorhanden, daarom wordt de match in Beveren gespeeld. Weliswaar achter gesloten deuren gespeeld om ‘de uitploeg’ geen thuisvoordeel te geven. In de heenmatch op de Freethiel werd het 3-0 voor SK Beveren.

“Ze hebben enkele ervaren jongens lopen, maar dat is niet altijd een troef”, weet Somers. “Eentje daarvan is de altijd sterke en slimme Dieumerci Mbokani. We zullen op onze hoede moeten zijn.” Genk zal het zonder Németh, Diawara, Dewaest, De Grand en Godts moeten doen. Zij verlieten de club tijdens de afgelopen wintermercato. Anderzijds kwamen Alfred Caicedo, Christian Akpan, Konstantinos Karetsas, Bastien Toma en Jamie Yayi Mpie de ploeg versterken.

Bastien Toma keert na een uitleenbeurt terug naar de Cegeka Arena, dit keer bij Jong Genk. — © Dick Demey

Godts vervangen

“Een mix van ervaring en jonge jongens, maar allemaal met kwaliteiten waarvan we hopen dat ze een meerwaarde kunnen bieden voor Jong Genk”, hoopt Somers. Godts stond elke wedstrijd in de basis en maakte zeven doelpunten. “We weten hoe we de positie van Mika gaan invullen. Het zal aanpassen zijn, maar de jongens die hem zullen vervangen gaan hun best doen om hun taak te vervullen. Toma is nog niet in Genk, Yayi Mpie is een Limburger en kent al heel wat spelers. De integratie zal snel lukken.”

De verwachte kern: Leysen, Stevens, De Boeck, Rommens, Dierckx, A. Et-Taïbi, Al Mazyani, Caicedo, Didden, Van de Perre, Geusens, Ait El Hadj, Michiels, Claes, Rotundo, Arabaci, Cutillas Carpe, Beniangba, Yayi Mpie, John.