Bruidegom loopt zwaar hersenletsel op door mislukte dancemove op trouwreceptie

Het trouwfeest van een Amerikaans koppel is dramatisch geëindigd toen de bruidegom probeerde een salto te doen op de dansvloer. De man landde verkeerd en liep een zwaar hersenletsel op. Zijn vrouw deelt hun verhaal nu op TikTok en probeert geld in te zamelen om de medische kosten te kunnen dekken.

Kelsey en Mike trouwden tijdens een ingetogen ceremonie in september 2022. Maar om de vreugde toch te kunnen vieren met vrienden en familie besloten ze op 1 oktober toch een dansfeest te geven. Op die dansvloer liep het helemaal mis voor het pasgetrouwde koppel. Mike haalde zijn partytrick - een salto - boven, maar landde niet zoals dat moest. Zijn schoenen waren te glad en er waren drankjes op de vloer gemorst. De man gleed uit en belandde op zijn hoofd.

In allerijl werd hij naar het ziekenhuis gebracht en werd met spoed geopereerd, maar het zag er niet goed uit voor de man. Hij lag een maand in coma en moet nu opnieuw leren wandelen, eten en spreken.

Zijn vrouw Kelsey blijft trouw aan zijn zijde en toont hun verhaal via sociale media aan de buitenwereld. Ze startte ook een GoFundMe-campagne om geld in te zamelen om de ziekenhuiskosten te kunnen dekken, maar ook om vliegtickets te kunnen kopen zodat meer vrienden en familie hem kunnen bezoeken in het ziekenhuis. (sgg)