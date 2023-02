Onze tv-tips: 100 jaar huizen, de fifties en een Belgische première

Cleo

Canvas, vr, 22.30u

Première van een film van Belgische makelij. Cleo overleeft een ongeval waarbij haar ouders sterven. Haar oma probeert Cleo en haar broer een warm nest te bieden, maar moet het ontgelden bij de tiener. Cleo zoekt troost in haar pianospel en muziek van Rachmaninov, maar ook bij de mysterieuze Leos. Met muziek van Mauro Pawlowski en mooie vertolkingen van Martha Canga Antonio en Natali Broods.

My One and Only

Een, vr, 22.45u

Anne is in haar zoektocht naar een nieuwe vader voor haar kinderen, en een rijke kostwinner, ten einde raad. Ze reist van stad naar stad. In Hollywood lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Duik met deze film met Renée Zellweger in de goeie oude tijden van cadillacs, jazzbandjes en serveersters met koffiepotten. Hoewel aangekondigd als tragikomedie overheerst toch wel het drama.

Van Krot tot Vinex: 100 Jaar Wonen

NPO2, vr, 22.20u

Dit is de start van een vierdelige docureeks over een eeuw wonen in Nederland. Het toont de evolutie van bescheiden krotwoningen tot arbeiderspaleis. We beginnen deze documentaire aan het begin van de 20e eeuw als vele arbeiders nog armoedig leven. Maar dan beslist de politiek om in te grijpen. Voor het eerst gaat de overheid investeren in betaalbare huurwoningen. (tove)