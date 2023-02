Leerlingen geven De Kriekel een opfrisbeurt in Schoot

Sinds vele jaren staat het kunstwerk aan cultuurhuis De Kriekel in Schoot. Door de jaren heen kwam hier slijt op, zo ontbrak er bijvoorbeeld een stuk van de vleugel en de sprieten waren verdwenen. "Het kunstwerk had duidelijk nood aan een grondige restauratie, we zijn blij dat het gemeentebestuur aan onze school dacht en dat deze opdracht in handen kwam van onze leerlingen”, vertelt Jef Sprengers, leerkracht lassen. “Onze school beschikt over de modernste apparatuur. Zo hebben we een nieuwe lasmontagetafel en een hypermoderne plasmasnijder, wat voor deze opdracht goed van pas komt."Ook de leerlingen van de richting 5 Lassen zijn blij met deze opdracht. “Creatief aan de slag met metaal en inox, het zorgt voor wat afleiding binnen onze lessen. Meestal werken we aan oefenstukken, leren we de verschillende lastechnieken aan, maken we verschillende vormen of doen we plooiwerk. Nu mochten we de vleugels repareren en nieuwe sprieten maken. Hier zijn we heel trots op. Bovendien kunnen we De Kriekel ook later nog zien als we in Schoot komen”, vertellen Adrian en Quinten enthousiast.