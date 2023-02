Rit Ster van Bessèges geneutraliseerd na massale valpartij: renner klampt zich vast aan brug om niet naar beneden te vallen

De beelden:

De 169 kilometer lange tweede etappe in Bessèges, van Bagard naar Aubais, kende een chaotisch verloop. Wind zorgde niet alleen voor waaiers, maar ook voor nervositeit en enkele valpartijen. Een massale crash binnen de laatste 25 kilometer zorgde uiteindelijk zelfs voor het einde van de rit: de ravage was zo groot dat de weg voor de wedstrijdkaravaan was versperd en dat de medische diensten hun handen helemaal vol hadden met de verschillende slachtoffers. Daarbij waren volgens bronnen binnen de teams alle begeleidende ambulances nodig om gevallen renners over te brengen naar een ziekenhuis. De wedstrijd verder zetten zonder ambulances, was niet veilig.

Na een neutralisatie van enkele minuten werd de etappe volledig stopgezet door de wedstrijdjury en organisatie. Geen daguitslag dus en ook geen tijdsverschillen in het algemene klassement. De Belg Arnaud De Lie (Lotto Dstny), winnaar van de openingsetappe en donderdag voor het stopzetten van de koers opnieuw deel van de eerste waaier, begint vrijdag in de algemene leiderstrui aan de derde etappe in Bessèges.